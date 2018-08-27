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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:13 م
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إصابة مواطن بطعنة بالبطن إثر تشاجره مع آخر بوسط مدينة الأقصر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:39 م
إصابة مواطن بطعنة بالبطن إثر تشاجره مع آخر بوسط مدينة الأقصر سكينه-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب مواطن بطعنة بآلة حادة في بطنه خلال تشاجره مع آخر بشارع خالد بن الوليد أمام مقر شركة مياة الأقصر، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.

البداية كانت باستقبال مستشفي الأقصر الدولي للمواطن "السيد.ع.ع" 45 سنة مصاب بجرح غائر في البطن نتيجة طعن بآلة حادة، ويجري تقديم العلاج اللازم له داخلها، وعلي الفور أمر اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر بالتحقيق وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أن المصاب تشاجر مع آخر أمام مقر شركة المياة بشارع خالد بن الوليد والمتهم الهارب طعنه بآلة حادة في البطن وفر هارباً، حرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهم الهارب.

 


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