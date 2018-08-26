6 قوافل توعوية مكثفة لمرسى علم ورأس غارب وشلاتين الأسبوع القادم

كتب لؤى على

يطلق مجمع البحوث الإسلامية 6 قوافل توعوية الأسبوع القادم إلى مدن: (مرسى علم - رأس غارب - شلاتين - الواحات البحرية - فايد – السلوم)، وذلك في إطار خطة المجمع لتكثيف قوافل التوعية في جميع مناطق الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

وأكد الدكتور محيي الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن التحديات الحالية تفرض علينا الاستمرار في توجيه تلك القوافل التوعوية المهمة والتي تقوم على التلاحم المباشر مع المواطنين وتوعيتهم بالتحديات التي تواجهها الدولة وأهمية المحافظة على تراب هذا الوطن.

وأضاف الأمين العام أن اختيار الأماكن التي يتم توجيه القوافل لها يتم بعناية شديدة لتلبية احتياجات تلك الأماكن لمثل هذه القوافل التي تعمل على تبصير المواطنين بالحقائق، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحاول قوى الشر نشرها بين الناس لتنفيذ مخططات أعداء الوطن في الداخل والخارج والذي يعملون بالوكالة للغير ويستهدفون أمن الوطن والمواطنين.