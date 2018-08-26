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الأحد، 26 أغسطس 2018 07:01 ص
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17.2 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:00 ص
17.2 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 


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