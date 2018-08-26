120 من طلاب نوعية عين شمس يبدأون تجميل كوبرى العباسية وسور مترو الأنفاق

كتب محمود راغب

بدأ 120 من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس فى تجميل أعمدة كوبري العباسية وسور مترو الأنفاق بشارع أحمد لطفى السيد، وذلك فى إطار استكمال مبادرة "معاً لنرتقى" والتى دشنتها جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة ورئاسة حى الوايلى فى يونيو الماضى.

و أشاد د. نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة وحى الوايلى برئاسة العميد أركان حرب عمرو محمد فكرى- رئيس الحى، لافتاً إلى أن رئاسة حى الوايلى سهلت عمل الفريق حيث قامت بمعاونة كلاً من المهندس شريف حسيب والمهندس محمد قطب مساعدا رئيس الحى بإزالة كافة اشغالات الطريق التي تعوق عمل الفريق؛ وتوفير وسائل الإنارة ليلا لمعاونة الفريق فى الانتهاء من مشروعه بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن توفير التأمين الكامل للفريق أثناء القيام بأعمالهم.

وأكدت نهى عبد العزيز، أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ورئيس الفريق، أن المبادرة تهدف إلى الإرتقاء بالحس الفنى والجمالى لدى المواطن المصري ونشر ثقافة الجمال داخل الشارع المصرى واستعادة المظهر الحضارى للقاهرة بمختلف أحيائها، مشيرة إلى أن المنظور الفنى الذى سيقوم الطلاب بتنفيذه ينطلق من تجسيدالبيئة المصرية في صورة معاصرة.

و أكد سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، أن جامعة عين شمس لها دور خدمى ومجتمعى واسع يمتد ليشمل المجتمع المحيط، وأضاف أن مبادرة " معاً لنرتقى والتى بدأت فى يونيو الماضي بتجميل أسوار المدينة الجامعية لاقت نجاحاً كبيراً، الأمر الذى دفع عددا من رجال الأعمال للمشاركة فى دعم المبادرة لاستمرار نشاطها وهو ما يعكس تعاون المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة لصالح الوطن والمواطن.