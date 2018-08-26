‎وزارة الهجرة تطلق برنامج زيارة الجالية المصرية بأوكرانيا لمصر

كتب- محمود راغب

‎ينطلق اليوم الأحد، برنامج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوفد من الجالية المصرية بأوكرانيا يضم مصريين مقيمين وشباب الدارسين، حيث يحتوى البرنامج على عقد دورة تثقيفية عن الأمن القومي المصري بأكاديمية ناصر العسكرية، وعدد من الزيارات الميدانية وقناة السويس وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الشباب التي تستضيف إقامة الوفد خلال أيام البرنامج.

‎

‎كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت الوفد لبحث أوضاع الجالية المصرية بأوكرانيا، والتنسيق حول تنظيم دورة في الأمن القومى لهم، فضلاً عن زيارة لقناة السويس للتعرف على طبيعة الوضع الداخلي المصرى وما تواجهه مصر من تحديات خلال هذه الفترة.

‎من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن ترحيبها بوفد الجالية المصرية بأوكرانيا خلال تواجدهم في مصر لقضاء العطلة الصيفية، مؤكدة علي الدور المهم للجالية المصرية بالخارج ، لذلك تم الاجتماع بهم خلال إجازاتهم بمصر والتحدث إليهم حول كافة الأمور التى تشغل تفكيرهم.

‎وقالت وزيرة الهجرة إنه من الضرورى أن يتعرف المصريون بالخارج على طبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر في المرحلة الراهنة، ولذلك تم وضع برنامج للوفد، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وما تتطلع إليه مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما طالبت السفيرة نبيلة مكرم، أعضاء الوفد بالتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التى يريد البعض الترويج لها للنيل من سلامة الوطن، من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ونشر ما يتحقق من إنجازات على الأرض، وكذلك التحدث مع أصدقائهم من المجتمع الأوكرانى حول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة لخلق تنمية حقيقية في الوقت ذاته.

‎وأوضحت وزيرة الهجرة مساعى الوزارة فى ملف الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم، وما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة تتعلق بمستقبل مصر ومحاولة دمج هؤلاء الشباب بعمليات التنمية المستدامة المستهدفة، وكذلك دورهم في التصدي لأية أفكار مغلوطة يواجهونها.