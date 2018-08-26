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خالد صلاح
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وسائل إعلام سعودية تبرز رحلة حاجة مصرية لأداء مناسك الحج

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:00 م
وسائل إعلام سعودية تبرز رحلة حاجة مصرية لأداء مناسك الحج الحاجة صبيحة المصرية
مكة المكرمة (أ ش أ)
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احتفت وسائل الإعلام السعودية، بحاجة مصرية أتمت فريضة الحج فى الأراضى المقدسة رغم معاناتها من المرض.

وتناولت وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحلة الحاجة صبيحة محمود محمد البالغة (47 عامًا) والتى تعانى من الفشل الكلوى، وقيام السلطات السعودية بالتعاون مع نظيرتها المصرية فى توفير جلسات غسيل الكلى، خلال فترة الزيارة لتيسير رحلة حجها لبيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوى.

الحاجة صبيحة خلال أداء مناسك الحج
الحاجة صبيحة خلال أداء مناسك الحج

وأبرزت "واس" قصة الحاجة صبيحة، التى استشهد زوجها فى أحداث الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة، واكتشافها الإصابة بمرض الفشل الكلوى قبل 7 أشهر من موسم الحج، وإخبارها للمسؤولين فى مصر بحالتها الصحية وطأمنوها أنها ستجد عناية خاصة فى المملكة السعودية وسوف يتم تمكينها من أداء الحج بيسر وسهولة.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الحاجة صبيحة كانت من ضيوف خادم الحرمين ضمن برنامج الاستضافة الذى تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لاستضافة ذوى شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الجمعة الماضية.

ومنذ وصول الحاجة إلى مكة المكرمة أبلغها الطاقم الطبى ببرنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أنه بإمكانها إتمام مناسك الحج وإجراء عميلة الغسيل الكلوى بكل يسر وسهولة، كما قاموا بمتابعة حالتها ونقلها إلى عدد من المستشفيات فى مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة.

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إجراءات مناسك الحج 

 

الحاجة صبيحة خلال أداء مناسك الحج
الحاجة صبيحة خلال أداء مناسك الحج

 


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