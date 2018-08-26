وزير النقل: لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات إلى حوالى 30%

كتب- رضا حبيشى

شهد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية، حيث وقع عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الكورى يون يو شيول، سفير دولة كوريا الجنوبية.

وصـرح وزير النقل أن إجمالي سعر العقـد يبلغ 317.8 مليــون يــورو &640 مليون جنيه مصرى شاملة كافة الضرائب والاعباء المالية وأن هذا العقد يختص بتوريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ويتم تمويلها من خلال تمويل ميسر مقدم من بنك اكزيم الكورى بقيمة 243 مليون يورو بفائدة 0.1 % تسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة لافتا ان عدد القطارات الحالية العاملة بالمرحلة الأولى والثانية للخط الثالث للمترو يبلغ عددها 15 قطارا.

جدير بالذكر أنه من المقرر توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض يوم الثلاثاء القادم الموافق 28/8/2018 بدولة كوريا الجنوبية ليدخل بعدها العقد حيز التنفيذ لمدة 76 شهرا.

من جانبه، قال وزير النقل إنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات إلى حوالى 30%، وسيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019 والباقى بمعدل قطار شهريا.

وأوضح عرفات أنه يبلغ طول المرحلة الثالة حوالى 17.7 كم وعدد (15) محطة والجزئين الأول والثانى من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد (10) محطات بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.