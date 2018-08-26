وزير القوى العاملة: نتعاون مع الجامعات المصرية من أجل الحفاظ على المجتمع

المنوفية - محمود شاكر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إطلاق الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بمحافظة المنوفية يعتبر بداية للتعاون المثمر بين القوى العاملة بمديرياتها المختلفة والجامعات المصرية، موضحًا أن هذا الملتقى كان نتاجا لعقد عدد من البروتوكولات ما بين جامعتى الإسكندرية وعين شمس.

وأضاف سعفان: "خلال الفترة القادمة سوف نسعى إلى توفير الرعاية الكاملة بين الموظفين والطلبة، وتحقيق أعلى معدلات من المعرفة بالأمان والسلامة، حتى تكون وزارة القوى العاملة عامل مساعد لبناء البنية الخاصة بالسلامة .

وتابع سعفان قائلًا: "الوزارة نجحت فى تسجيل قاعدة بيانات تصل إلى 2 مليون و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، وستبدأ لجنة مشكلة بوضع آليات وأسس وأنظمة لتشغيل هذه الفئة من العمالة ورعايتها اجتماعيا وصحيا"، مؤكدًا أنه توجد منافذ للتدريب بموازناتها الخاصة، وسيتم عمل وضع آلية لتشغيل العمالة غير المنتظمة فى المحافظات المختلفة والتأكيد عليها.

ووجه سعفان رسالة إلى محافظة المنوفية قائلا: "أوجه كل التحية لمحافظة المنوفية والتى تعتبر من أهم المحافظات التى تحاول دائما أن تضع مصر فى المقدمة".

كما أكد عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، أن ملتقى السلامة والأزمات والكوارث الذى تم افتتاح اليوم الأحد، بالمنوفية بداية لمزيد من التعاون لخدمة البيية، والتى شهدت تعاون كبير بين الجامعة لتفعيل الفكر العلمى والمؤسسى، لافتًا إلى أن المديرية قامت بحصر العمالة غير المنتظمة وبلغت 210 ألف عامل، وتم تحرير 1105 شهادة أمان لهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن فرمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، أن الجامعة ترد الجميل لكل المجتمع من خلال تلك الملتقيات، مؤكدا على أن الجامعة ومن فيها يخدم المجتمع.

وقال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة بها 21 كلية ومعهد وتضم 100 ألف طالب، و12 ألف موظف، ومستشفيات الجامعة بها أكثر من 2000 سرير يتوافد عليها أكثر من 12 ألف مريض يوميا، مؤكدًا على أن الملتقى خطوة نحو التقدم للحفاظ على المجمتع.

ومن ناحيته، قال الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أن توزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة يبرز الاهتمام بهذه الشريحة ويؤكد على أهمية الدعم الكامل لهذا الفئة من أجل النهوض بها.

وأشاد مختار بما يتم عقدة من ملتقيات تهدف إلى الحفاظ على المواطنين وتوفير سبل الأمن والأمان للجميع، مؤكدا على أن تنظيم الملتقى يأتى من أجل تفعيل رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة، وتفعيل الخطوات الكاملة للنهوض بالمواطن .

جاء ذلك خلال زيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لافتتاح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة.

ويهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والطب البيطري، فضلا عن بعض رجال الأعمال.