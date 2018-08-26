هيئة السلع التموينية تعتزم شراء زيوت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة

دبى (رويترز)

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم الأحد، إنها تسعى لشراء زيوت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة عالمية.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، مضيفا أن آخر موعد لتلقى العروض هو 29 أغسطس.

وطلبت الهيئة وصول شحنات الزيت فى الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول.

وستقبل الهيئة عروضا لما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا و5 آلاف طن من زيت دوار الشمس بالجنيه المصرى.