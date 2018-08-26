نيوزويك: ترامب أمضى 25% من أيام رئاسته فى نوادى الجولف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن ترامب قضى فترة طويلة من أيام رئاسته فى نوادى الجولف فيما يعادل تقريبا 25% من الأيام التى مرت منذ دخوله البيت الأبيض.

وأشارت المجلة إلى أن وصول الرئيس الأمريكى إلى نادى ترامب الوطنى للجولف فى ولاية فرجينيا صباح أمس، السبت، كان يمثل اليوم الـ 150 من إجمالى 582 منذ توليه منصبه الذى يقضيه فى أحد نوادى الجولف التى يملكهاـ وهو ما يعادل ربع الوقت الذى أمضاه فى الرئاسة حتى الآن.

كما أن الزيارة تمثل أيضا اليوم رقم 193 الذى يمضيه الرئيس فى أحد ممتلكاته، أى ثلث الوقت منذ توليه الرئاسة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أشارت فى يوليو الماضى، إلى أن ترامب أمضى 110 أيام بالفعل فى ملاعب الجولف، لكن من المستحيل التأكد لأن مسئولى البيت الأبيض لا يكشفون غالبا عن ألعابه أو المشاركين معه.

أما زيارات الرئيس لممتلكاته، وليس فقط نواديه للجولف، أكبر بحسب تقديرات شبكة NBC نيوز، التى تعقبت زياراته منذ توليه المنصب.

وكان الرئيس ترامب قد سخر مرارا من سلفه باراك أوباما لعدد الأيام التى أمضاها فى لعب الجولف. وفى نفس المرحلة من رئاسته، لعب أوباما الجولف 44 مرة.

ولفتت نيوزويك إلى أن ترامب، وبهذا المعدل الحالى، سيمضى 322 يوما على مدار فترته الرئاسية التى تقدر بأربع سنوات فى لعب الجولف، ليتجاوز ما فعله أوباما بقضاء 306 أيام على مدار فترتى رئاسته التى استمرت ثمانية أعوام.