نيابة دار السلام تتحرى عن مقتل ربة منزل على يد والدها بعزبة خير الله

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها مع مسن قتل ابنته، بمنطقة عزبة خير الله، بسبب خلافات مالية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، يفيد مقتل ربة منزل فى العقد الرابع من العمر على يد والدها المسن، بعد مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بقتلها بسكين داخل منزلهما بمنطقة عزبة خير الله، بسبب خلافات مالية بينهما.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.