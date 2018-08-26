video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة دار السلام تتحرى عن مقتل ربة منزل على يد والدها بعزبة خير الله

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:13 م
نيابة دار السلام تتحرى عن مقتل ربة منزل على يد والدها بعزبة خير الله المتهم
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها مع مسن قتل ابنته، بمنطقة عزبة خير الله، بسبب خلافات مالية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، يفيد مقتل ربة منزل فى العقد الرابع من العمر على يد والدها المسن، بعد مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بقتلها بسكين داخل منزلهما بمنطقة عزبة خير الله، بسبب خلافات مالية بينهما.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط فران هارب من قضية قتل عمد بالبحيرة

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل صديقه فى مشاجرة بحدائق القبة

اب يقتل ابنته

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث

اخبار دار السلام




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة