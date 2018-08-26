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نيابة الدخيلة تستمع اليوم لأقوال زوجة قتيل الشاطئ بالإسكندرية

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:41 ص
نيابة الدخيلة تستمع اليوم لأقوال زوجة قتيل الشاطئ بالإسكندرية المتهم
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تستمع نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم، لأقوال زوجة قتيل شاطىء أبو يوسف بالإسكندرية ، بعد أن استمعت لأقوال المتهم وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات .
 
 
يذكر أنه  تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة  من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ  بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم .
 
بالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين كل  طرف أول " م ا ا  40 سنة نقاش  مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم  وتوفى وطرف ثان "، و م ا  39 بسنة بدون عمل، وذلك بسبب قيام الثانى بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وأيد الواقعة شاهدى رؤية. 
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم .. من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة.
 

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