نتنياهو: ماكين كان صديقا حميما لإسرائيل والتزم بأمن الدولة اليهودية

كتب – محمود محيى

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وسياسيون إسرائيليون اليوم الأحد بالسناتور الامريكى الراحل جون ماكين على قيادته ودعمه الثابت للدولة اليهودية، فى اعقاب وفاته أمس السبت.



ماكين خلال زيارة سابقة إلى إسرائيل

وتوفى ماكين، المعروف بالتواصل بين الحزبين الأمريكيين، يوم السبت بمرض سرطان الدماغ عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال نتنياهو ناعيا حليف دولة الاحتلال: "ببالغ الأسى تلقيت خبر وفاة جون ماكين الذى كان رجلا وطنيا كبيرا مخلصا لأمريكا وصديقا حقيقيا وحميما لإسرائيل".



نتنياهو وماكين

وأضاف نتنياهو خلال بيان صادر عن ديوانه: "سأعتز دائما بصداقته المتينة مع الشعب الإسرائيلى ومعى شخصيا. دعمه المستمر لإسرائيل نبع من إيمانه بقيم الديمقراطية والحرية، إسرائيل تؤدى التحية لجون ماكين".

فيما اشاد وزير الدفاع الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان بماكين كأحد اكبر اصدقاء اسرائيل.