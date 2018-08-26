موجز أخبار 10.. فتح معبر رفح البرى 5 أيام لاستقبال الحجاج الفلسطينيين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها أنه فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج تقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البرى أيام 27 و31/8 و1، 2، 3/9/2018 من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس قواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من يوم 4/9/2018، وفيما يلى موجز لأهم أخبار العاشرة مساء..

فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج تقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البرى أيام 27 و31/8 و1، 2، 3/9/2018 من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس قواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من يوم 4/9/2018.

أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 50 حالة، وتم الكشف على 78700 شخص ومتابعة 58 حاجا محجوزا فى مختلف المستشفيات.

وبدوره أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن البعثة الطبية تتابع أحوال الحجاج بصفة لحظية من خلال عيادتها المنتشرة بجميع مقار إقامة المصريين بالأراضى المقدسة.

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تحسن فى الأحوال الجوية غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء على معظم أنحاء الجمهورية.

انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة من الخطة الشاملة لإدارة المخلفات الصلبة والمنظومة القومية للنظافة بمحافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين ، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات ، وستقوم بتقديمها لمؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الجارى تمهيدا للبدء فى تنفيذيها فور الموافقة عليها .

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى بلغت نحو 37 مليون جنيه بما يعنى توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى تاريخه وأن إجمالى المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالى أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

فى ضربة جديدة للديكتاتور التركى رجب طيب من أردوغان المتتالية من جانب حلفائه، أعلنت إسرائيل منع استيراد محاصيل زراعية من تركيا وعلى رأسها محصول الطماطم.

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حاجزى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تم غلق باب حجزها منتصف ليل أمس السبت 25/8/2018، عليهم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء"، من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك خلال فترة تبدأ من اليوم الأحد 26/8/2018، وحتى يوم الأربعاء 26/9/2018.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم من خلال معلومات جديدة وصور تنشر لأول مرة، تقريرا يتضمن 11 معلومة جديدة عن الحى اللاتينى الذى تعتزم وزارة الإسكان تنفيذه داخل مدينة العلمين الجديدة وهى كالتالى:

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تركز على العديد من الملفات، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإصلاح الإدارى، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية أحد الملفات الهامة التى تمس كل بيت مصرى.

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد ، الرئيس الفيتنامى تران داي كوانج ، فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقباله بالمطار المهندس عمرو نصار وزير التجار والصناعة.

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى، إلى إثيوبيا تهدف للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ولكنها لن تقتصر فقط على هذا مناقشة هذا الملف.

جدد الأزهر الشريف، بمناسبة مرور عام على اندلاع الفصل الأكثر وحشية وعنفًا في مأساة مسلمي الروهينجا المستمرة منذ عدة عقود، التأكيد على دعمه وتعاطفه الكامل مع مسلمي الروهينجا، سواء من بقوا منهم في وطنهم ميانمار يعانون القمع والاضطهاد، أو من فروا إلى بنجلاديش المجاورة، حيث يقاسون ألم التهجير ومرارة الحرمان.

نقلت صحيفة «المدینة» السعودية من مصادر وصفتها بـ"المطلعة" بمجلس الشورى السعودى، أن لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة بالمجلس قدمت عدة توصیات لوزارة العدل، من بینھا مطالبة الوزارة بالتنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكین الكفاءات النسائیة الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائیة في ظل توفر الكفاءات النسائیة الوطنیة الشرعیة والقانونیة، التي تتملك الكفاءة والجدارة الكاملة لتولي ھذه الوظائف، وفي المقابل وجود نقص في عدد القضاة وعدم اشتراط نظام القضاء السعودي «الذكورة» فیمن یتولى القضاء.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الاثنين، تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية).

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع اتفاقية لتصنيع وتوريد قطارات مكيفة جديدة للخط الثالث للمترو، ويقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات الجديدة.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً، الاثنين، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية".

قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق، إنه تحدث خلال لقائه بالمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن أزمة التضخم السكانى، متابعاً : "هذة قضية خطيرة، وأى عمل جاد بشأنها لن يؤت بنتائج سريعة، لذا لابد أن نعمل عليه من الآن بجدية، والحلول معروفة لدى أصحاب الشأن، والهند والصين سبقونا بالحلول".

واصلت جهات التحقيق، التحقيقات مع معصوم مرزوق، ويحيى القزاز، ورائد سلامة، و 6 آخرين - محبوسين احتياطيا - على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك" تقريرًا تليفزيونيا تركيا يسخر من السياح العرب فى تركيا.

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران إنه في إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بإنهاء كافة الإجراءات والتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بصالات الوصول بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية الأخري في سهولة ويسر.

نشرت الجمعية الفلكية بجدة، فيديو يتضمن شرحا تفصيليا لمكونات الكون، وكيف يعمل، ودور الشمس فى استمرار الحياة على كوكب الأرض.

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، بالقيام بالدور المنوط بها وفق أحكام الدستور والقانون وفى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى بأن من أهم الإنجازات التى حققتها هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على المال العام خلال العامين الماضى والحالى 2017/2018 وهو جزء من كثير ومنها على سبيل المثال ما يلي:-

قالت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية، بأن برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، موضحة أن هذه المنظومة تضم حاليا 2 مليون و250 ألف أسرة، وقد بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة، و15% قرض من البنك الدولى حتى الآن، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة.

استطاع جون كاسن، سفير بريطانيا لدى القاهرة، كسب قاعدة شعبية كبيرة، لدى جمهور المصريين، بسبب تعليقاته الطريفة، ومتابعة كافة القضايا التى تهم عموم المصريين، والتعليق عليها بخفة دائما، غالبا امتاز بها المصريين، فمتابعتك لتحركات "كاسن"، تجعلك تشك للحظات أنه ابن إحدى الحارات المصرية الأصيلة وليس ممثلا للندن فى مصر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 99 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12/2015.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78 ألفا و768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69 ألفا و907 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالات مرضية، ودخلت 216 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 58 حالة تتلقى العلاج اللازم.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح آخر يومين بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وشملت مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والإقتصاد والاحصاء والرتبة الوطنية، ومن المقرر أن تنتهى كنترولات الثانوية العامة من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيحة خلال 48 ساعة.

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تخصيص خط ساخن للحجاج برقم 105 ، للإبلاغ عن تعرضهم لأى أعراض مرضية بعد عودتهم من أداء المناسك.

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر نما بنسبة 24% على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكى.

شهد اليوم 26 أغسطس 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يفك التجميد ويستدعى مؤمن زكريا لمواجهة كمبالا سيتى الأوغندى، اتحاد الكرة يوافق على إقامة السوبر المصرى الإماراتى ومونديال الأندية يهدد الأهلى.

أكد نادى الزمالك مشاركة نادى الهلال فى مباراة السوبر المصرى السعودى بشكل رسمى.

تلقت أندية القسم الثانى فاكساً رسمياً من اتحاد الكرة، يؤكد فيه تعديل موعد إقامة جميع مباريات دورى القسم الثانى فى الرابعة عصرا بدلا من الرابعة والنصف، لتجنب اللعب فى الظلام فى الاستادات التى ليس بها إضاءة.

كشفت تقارير إعلامية يونانية، أن إدارة نادى أبولون المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمود "شيكابالا"، قررت إقالة فاليريان إسماعيل المدير الفنى للفريق من منصبه، بعد الخسارة التى تعرض لها أمام لاريسا المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى باسم مرسى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى اليوناني.

حالة من الصمت تشهدها قنوات الإخوان والداعمة لهم، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، تجاه ما يحدث من نظام أردوغان فى تركيا، حول حالة التنكيل والتعذيب التى يتعرض لها معارضيه فى السجون التركية، حيث وصلت تلك الحالات نحو 120 حالة قتيل، فضلاً عن صدور إجراءات قانونية ضد نصف مليون تركى بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله جولن، الأمر الذى أكد عليه خبراء ونواب أن هذه القنوات تعمل لصالح نظام تميم وأردوغان وخدمة مصلحتهم الخاصة.

واصل حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة، قبل أن يتوجهوا لمدينة رسول الله صلوات الله وسلامه على ساكنيها، ليلحقوا بمن سبقوهم.

ربما لا يرغب "أبو حمزة المصرى" الداعية البريطانى من أصول مصرية السجين فى الولايات المتحدة، فى الكشف عما كان يفعله قبل أن يصبح داعية كراهية وداعم للإرهاب، فهناك سنوات طوال فى تاريخه ظلت قيد السرية، وأغلب الظن لم يكن ليرغب الداعية فى الكشف عن تلك "الفترة المظلمة" لاسيما بين مؤيديه المتشددين، حيث كان يعمل حارسا لنوادى تعر فى لندن.

أسدلت وزارة الشباب والرياضة الستار بشكل رسمى عن أزمة انسحاب فريق الزمالك من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أعلنها مرتضى منصور رئيس النادى رداً على حبس بعض موظفى القلعة البيضاء، بسبب البلاغات المقدمة ضد النادى فى النيابة العامة بخصوص فتح حسابات بنكية بأسماء أعضاء المجلس وتغيير العملة الأجنبية بالسوق السوداء.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالوزارة والمديرايات التعليمية للتصدى لمافيا الدروس الخصوصية، وذلك عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.