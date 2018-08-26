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مواجهة معصوم مرزوق و6 آخرين بتحريات اتهامهم بتنفيذ أهداف جماعة إرهابية

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:36 م
مواجهة معصوم مرزوق و6 آخرين بتحريات اتهامهم بتنفيذ أهداف جماعة إرهابية معصوم مرزوق
كتبت أمنية الموجي
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واصلت جهات التحقيق، التحقيقات مع معصوم مرزوق، ويحيى القزاز، ورائد سلامة، و 6 آخرين - محبوسين احتياطيا - على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها. 
 
وكشفت مصادر قانونية، أن جهات التحقيق ستواجه المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين التي كشفت عن مشاركتهم جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية، والجرائم الموجهة للمتهمين. 
 
ونسبت للمتهمين اتهامات بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى  .
 
وكانت جهات التحقيق بدأت التحقيقات مع المتهمين مساء الخميس الماضي وانتهت  الجمعة بصدور قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 
 

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