مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين غربى تعز

عدن (أ ش أ)

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الأحد، بين قوات الجيش اليمنى، ومليشيا الحوثى الانقلابية، فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.

وقال مصدر ميدانى يمني- فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)- إن المواجهات تركزت فى شمالى جبل العويد فى مديرية (مقبنة)، وذلك عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل باتجاه الجبل.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا الانقلابية، التى لاذت بالفرار بعد أن تكبدت قتلى وجرحى فى صفوف مقاتليها.

وأشار إلى أن المواجهات تركزت فى محيط قرية (القوز) و(جبل قهبان)، وتكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.