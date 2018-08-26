ملف برلمانى لابتداع أفكار جديدة تدعم المنتدى الدولى للشباب

كتب محمد مجدى السيسى

قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها تعد ملفا لإبتداع أفكار جديدة لها علاقة ببناء الإنسان فى ضوء ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شأن المؤتمر الدولى للشباب المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "عازر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك فكرة تعمل علي إكمال تصورها الآن ولها علاقة بالخدمة بالرياضة، هدفها تعلُّم القيم والمبادئ والأخلاق عن طريق الرياضات الهادفة، متابعة : "في ناس متخصصة، بيعملوا معسكرات كاملة لعدد من الألعاب الجماعية تحقق الأخلاقيات".

و أشارت النائبة، إلى ضرورة أن يكون مؤتمر الشباب الدولى مختلف عن المؤتمرات السابقة ، ويجدر الذكر هنا أن النائبة ماريان عازر رئيس لجنة الشباب و المرأة بالبرلمان الدولى للتسامح و السلام.