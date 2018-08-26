video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملف برلمانى لابتداع أفكار جديدة تدعم المنتدى الدولى للشباب

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:30 ص
ملف برلمانى لابتداع أفكار جديدة تدعم المنتدى الدولى للشباب النائبة ماريان عازر
كتب محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق

قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها تعد ملفا لإبتداع أفكار جديدة لها علاقة ببناء الإنسان فى ضوء ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شأن المؤتمر الدولى للشباب المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "عازر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك فكرة تعمل علي إكمال تصورها الآن ولها علاقة بالخدمة بالرياضة، هدفها تعلُّم القيم والمبادئ والأخلاق عن طريق الرياضات الهادفة، متابعة : "في ناس متخصصة، بيعملوا معسكرات كاملة لعدد من الألعاب الجماعية تحقق الأخلاقيات".

و أشارت النائبة، إلى ضرورة أن يكون مؤتمر الشباب الدولى مختلف عن المؤتمرات السابقة ، ويجدر الذكر هنا أن النائبة ماريان عازر رئيس لجنة الشباب و المرأة بالبرلمان الدولى للتسامح و السلام.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد تعليق النائبة ماريان عازر على برنامج الحكومة باستخدام تحليل SWOT

النائبة ماريان عازر: مؤتمرات الرئيس للشباب جسر تواصل للحاضر والمستقبل

البرلمان

اخبار البرلمان

مجلس النواب

ماريان عازر

المؤتمر الدولى

مؤتمر الشباب




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة