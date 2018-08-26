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مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لنقل أكثر من 4 آلاف حاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:13 م
مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لنقل أكثر من 4 آلاف حاج حجاج - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران  14 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لنقل 4378 حاجا بعد أدائهم فريضة الحج، بواقع 10 رحلات إلى مطار القاهرة الدولى و4 رحلات إلى مطار برج العرب الدولى. 
 
 
وسيرت الشركة رحلاتها فى إطار تنفيذها للجسر الجوى الذى بدأ تسغيله اليوم لعودة حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت مطار القاهرة الدولى 6 رحلات من مطار جدة و4 رحلات من مطار المدينة المنورة.
 
 
وقامت السلطات المعنية بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج، وتوجيههم إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
 

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