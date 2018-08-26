مصرع مواطن فى حادث تصادم سيارة وتريسكل بطريق إبشواى السياحى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقى مواطن مصرعة في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق إبشواي السياحي، تم نقل جثة المتوفي لمستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق إبشواي السياحي، بالانتقال والفحص، تبين تصادم السيارة رقم ف أ د 9528 قيادة بدوي ع م 28 سنة سائق، وتروسيكل رقم ف أ س 6175 قيادة معني ع ص 37 سنة حاصل على بكالوريوس زراعة، وتوفي الأخير متأثرا بإصابته في الحادث.

وتبين، أن سبب الحادث قيام سائق التروسيكل بقطع الطريق فجأة أمام السيارة، ما أدى لاصطدامهما، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى إبشواي المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة قيد برقم 5884 لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.