مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام فى مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى طالب مصرعه غرقا بترعة المحمودية أسفل كوبرى المحور أمام المستشفى العام بدمنهور.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحمودية أسفل كوبرى المحور أمام المستشفى العام بدائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين قيام الأهالى بانتشال جثة المدعو فتحى .ح.ف 14 سنة طالب ومقيم قرية دهشور بدائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى دمنهور العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال عم المتوفى حسام .ف.م 37 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام بمياه الترعه المشار إليها جرفه التيار، وغرق ولم يتهم أحد، بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.