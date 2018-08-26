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الأحد، 26 أغسطس 2018 04:16 م
خالد صلاح
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مزارعو جنوب إفريقيا غاضبون بعد تغريدة ترامب حول إصلاح الأراضى

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:46 م
مزارعو جنوب إفريقيا غاضبون بعد تغريدة ترامب حول إصلاح الأراضى ترامب
بيلا بيلا (أ ف ب)
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"ليتركنا وشأننا".. هكذا عبّر المزارعون السود والبيض على حد سواء فى جنوب إفريقيا عن استيائهم من انتقادات دونالد ترامب لمشروع حكومى لإصلاح الأراضى، واتهموا الرئيس الأمريكى بأنه تحدث فى هذه القضية من دون أن يعرف تفاصيلها.

وقالت بريلين سوارت وهى امرأة سوداء تربى المواشى وتزرع الحبوب مع زوجها بالقرب من مدينة الكاب (غرب)، إن "الناس كانوا غاضبين جداً من ترامب ولا يزالون كذلك".

وتشكل تغريدة الرئيس الأمريكى محور كل الأحاديث فى مؤتمر الزراعة الذى يجمع مزارعين ومصنعين ومسئولين فى بيلا بيلا بشمال شرق جوهانسبرج.

وكان ترامب تأثر ببرنامج تلفزيونى بثته قناة "فوكس نيوز" المحافظة جدا، وطلب الأربعاء، من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يدرس عن كثب مشروع الإصلاح الزراعى فى جنوب إفريقيا، وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو دراسة عن كثب مصادرة أراض ومزارع ونزع ملكيتها وجرائم قتل مزارعين على نطاق واسع فى جنوب إفريقيا".

وأضاف أن حكومة جنوب أفريقيا تقوم حاليا بـ"مصادرة أراض ومزارع، ونزع ملكيتها وجرائم قتل مزارعين (بيض) على نطاق واسع فى جنوب إفريقيا".

وردت سلطات بريتوريا بحدةّ على تغريدة الرئيس الأمريكى. وقد نددت بـ"تصريحات مقلقة وخاطئة وغير دقيقة و(تتضمن) معلومات مغلوطة وأحياناً منحازة سياسياً"، وطلبت "توضيحات".

 


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