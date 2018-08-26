محافظ سوهاج: توزيع لحوم الاضاحى المجمدة على 11 ألف أسرة بالمحافظة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم ذبح 139 عجل خلال أيام عيد الأضحى المبارك تم توزيعها علي الأماكن الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بالتعاون مع مؤسستى مصر الخير والأورمان وصندوق تحيا مصر ، حيث تم التوزيع على الفقراء والأسر الاكثر احتياجا والأرامل والأيتام ، وذلك بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ، والطب البيطري ، والوحدات المحلية المختلفة ، مشيرا أن أنه تم توزيع ٢٢ طن لحوم مجمدة بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان علي 11 الف أسرة قبل ايام من حلول العيد مباشرة .

وأشاد المحافظ بتلك المبادرات مؤكدا على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون والتكامل مع المحافظة لتوفير الرعاية اللازمة للأسر الاكثر احتياجا وتقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين ، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلي بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا .

وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بسوهاج فى بيان للمحافظة ، أن مؤسسة مصر الخير قامت بذبح 109 عجل ، بينما قامت جمعية الأورمان بذبح 30 عجل هذا العام خلال ايام عيد الاضحي المبارك ، وتم توزيع اللحوم علي المناطق الاكثر احتياجا ، حيث تمت عمليات الذبح وتوزيع اللحوم باشراف تام من الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية للذبح والرقابة على عملية التوزيع ووصول الدعم الي المستحقين .