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محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمديريات بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:22 م
محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمديريات بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، سير العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بعد لنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والعودة للعمل واستئناف الأعمال، وتم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عادى.
 
و من جانبه تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية  سير العمل بالمديريات، و شدد على ضرورة الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل وبمتابعة كافة المشروعات المنفذة فى مختلف قطاعات العمل مع سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.
 
كما وجه المحافظ بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
و شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وكذا رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإزالة اللافتات واللوحات الغير مرخصة والعبارات المسيئة علي الجدران لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

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