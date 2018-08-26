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الأحد، 26 أغسطس 2018 09:05 ص
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مئات المهاجرين الفنزويليين يدخلون بيرو رغم قانون بشأن جوازات السفر

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:55 ص
مئات المهاجرين الفنزويليين يدخلون بيرو رغم قانون بشأن جوازات السفر مهاجرون _ صورة أرشيفية
ليما (رويترز)
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قالت السلطات فى بيرو، إن مئات المهاجرين الفنزويليين دخلوا بيرو السبت، سعيا للحصول على وضع لاجئين أو لأسباب إنسانية على الرغم من سريان قانون جديد يحظر دخول الفنزويليين الذين لا يحملون جوازات سفر إلى بيرو من الإكوادور.

وطبقت بيرو شرط جواز السفر يوم السبت بسبب زيادة عدد المهاجرين الفارين من الانهيار الاقتصادى فى فنزويلا إلى أربعة أضعاف خلال الثمانية أشهر الماضية فى خطوة قالت السلطات إنها ستساعدها على تسجيل من يدخلون البلاد. ويواجه فنزويليون كثيرون صعوبات فى الحصول على جوازات سفر ويصلون وليس معهم سوى بطاقات هوية فقط.

وقال ابيل شيروك مدير مكتب المحامى العام فى بلدة تومبيس الحدودية إن "هناك مئات يدخلون ومعهم طلب الحصول على وضع لاجئ وهو إجراء يسمح للناس بالدخول بلا جواز سفر. " علينا أن نتصرف بشكل إنسانى مع الضعفاء".

وأضاف أنه يُسمح بدخول مهاجرين آخرين ولاسيما الأطفال والحوامل والمرضى وكبار السن لأسباب إنسانية.

 

 


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مئات المهاجرين الفنزويليين

فنزويلا

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