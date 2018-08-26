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الأحد، 26 أغسطس 2018 09:22 م
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كوريا الشمالية ترحل سائحا يابانيا محتجزا

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:57 م
كوريا الشمالية ترحل سائحا يابانيا محتجزا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول (رويترز)
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قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إنها رحلت سائحا يابانيا كانت احتجزته خلال رحلته إليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية رحلت تومويوكى سوجيموتو لأسباب إنسانية بعد اعتقاله للاشتباه بانتهاكه قوانين البلاد.

ولم تذكر الوكالة تحديدا الفعل الذى اشتبه بأن سوجيموتو ارتكبه.

وفى أوائل الشهر الجارى ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا يابانيا جرى اعتقاله فى كوريا الشمالية وأن مسؤولى الحكومة يسعون لجمع معلومات بشأن سلامته.

وإلى جانب مطالبتها لكوريا الشمالية بالتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، تسعى اليابان أيضا لاستعادة مخطوفين منذ السبعينات والثمانينات.

وقالت اليابان إنها لن تقدم أى معونات اقتصادية إلى بيونجيانج إلى أن يجرى حل هذه المشكلة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 


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