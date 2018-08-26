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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
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كرزاى يعلن دعمه للمبادرة الروسية حول السلام فى أفغانستان

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:43 م
كرزاى يعلن دعمه للمبادرة الروسية حول السلام فى أفغانستان الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى
/أ ش أ/
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عبر الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، عن دعمه للمبادرة الروسية حول السلام فى أفغانستان، والتى من المقرر أن تعقد اجتماعا تحت اسم (صيغة موسكو) فى 4 سبتمبر المقبل، ورأى فيها فرصة لتجديد أجواء التعاون الإقليمى والدولى.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كرزاى قوله، خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير موسكو لدى كابول ألكسندر مانييتسكي، أن "الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الوضع المؤسف الذى تعيشه حاليا هو إجراء محادثات بين الأفغان وتجديد أجواء التعاون الإقليمى والدولي".

وقدم مانييتسكى شرحا للرئيس الأفغانى السابق حول المؤتمر الذى تنظمه روسيا حول السلام فى أفغانستان، وسبل دعم علاقات التعاون الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت، الخميس الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تشارك فى لقاء موسكو حول أفغانستان بسبب رفض حركة طالبان السلام والمفاوضات المباشرة معها، مؤكدة أن وفدها سيشارك فى أية صيغة عند إعلان حركة طالبان استعدادها لإجراء محادثات سلام مباشرة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو فى 4 سبتمبر القادم، لقاء دوليا يتركز حول أفغانستان وعملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان، ضمن مساعى الحكومة الروسية لتوفير أرضيّة لبدء حوار مباشر بين القيادة الأفغانية والحركة.

 

 


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حامد كرزاى




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