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"قمر الحج" يصل لمرحلة البدر بسماء القاهرة ظهر اليوم

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:00 ص
"قمر الحج" يصل لمرحلة البدر بسماء القاهرة ظهر اليوم القمر - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أكدت أن قمر شهر ذو الحجة يصل اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس إلى مرحلة البدر فى سماء مصر.
 
وأضاف غريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بدر الشهر الهجرى الحالى من المقرر اكتماله فى تمام الساعة الواحدة و56 دقيقة ظهرًا.
 
وأشار، إلى أن قمر شهر ذو الحجة وصل يوم السبت 18 أغسطس الجارى، إلى مرحلة التربيع الأول، حيث سيحدث فى تمام الساعة التاسعة و49 صباحًا.
 
يذكر أن وقفة عرفات يوم الإثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى  يوم الثلاثاء21 أغسطس.
 
 
 

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ذو الحجة

وقفة عرفات

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