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الأحد، 26 أغسطس 2018 04:34 م
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فيديو وصور .. تعليم الوادى الجديد يبدأ تدريب المنظومة الجديدة لمعلمى الصف الأول الإبتدائى

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:41 م
فيديو وصور .. تعليم الوادى الجديد يبدأ تدريب المنظومة الجديدة لمعلمى الصف الأول الإبتدائى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أثناء التدريب
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أعمال اليوم الأول لتدريب معلمى ومعلمات الصف الأول الإبتدائى والمنفذ من جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ضمن المنظومة الجديدة والتى تابعها الدكتور إبراهيم التداوى حيث قام بزيارة قاعة مركز العلوم الاستكشافى بالخارجة، "تدريب الصف الأول الابتدائى، تدريب معلمى اللغة الإنجليزية " بقاعات مكيفة الهواء .

وقال التداوى فى بيان له، أن تدريب معلمى ومعلمات الصف الأول الإبتدائى والمنفذ من يوم 26 وحتى 31 من أغسطس 2018 م الجارى، على مرحلتين، الأولى من (26 حتى 28 أغسطس)، الثانية من (29 حتى 31 أغسطس) 2018 م، والمنفذ بجميع الإدارات التعليمية فى ذات الوقت مؤكداَ على أن المستهدفين على مستوى المحافظة بواقع (541) معلم ومعلمة يتلقون التدريب فى (18) قاعة بواقع (10) قاعات للبرنامج الأول (8) قاعات للبرنامج الثانى .

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

وكيل التعليم يتابع التدريب
وكيل التعليم يتابع التدريب

 

اثناء التدريب
اثناء التدريب

 

قاعة تدريب المعلمين
قاعة تدريب المعلمين

 

اليوم الأول من التدريب
اليوم الأول من التدريب

 

قاعة للتدريب
قاعة للتدريب

 

 


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