فيديو وصور.. استجابة لليوم السابع علاج 3 أطفال مصابين بضمور المخ بالدمرداش مجانا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استجابة لما نشرته اليوم السابع فى تقريرين لحالات انسانية الأول بعنوان "صور.. أسرة بالوادى الجديد تطالب بتسهيل علاج نجلها المريض" وتقرير آخر بعنوان "صور.. أسرة بالوادى الجديد تستغيث لإنقاذ نجلها المصاب بضمور فى المخ" قام الدكتور محمد إمام المدرس المساعد بكلية طب عين شمس والمتخصص فى طب الأطفال والحالات الوراثية والتمثيل الغذائى بتيسير إجراءات علاج الطفلين بمستشفى الدمرداش الحكومى مجانا، حيث تم نقل الطفلين إلى المستشفى لإجراء عدد كبير من التحاليل الطبية والأشعات للتعرف على مستوى حالة الطفلين .

وقال الدكتور محمد إمام قى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن المستشفى نجحت باقتدار فى علاج حالة الطفلة آية محمد منصور والتى تعانى من ضمور فى خلايا المخ وبعد فترة طويلة من العلاج الخاطئ بالمسكنات والأدوية المهدئة تبين من خلال تحاليل التمثيل الغذائى أن الطفلة تعانى من خلل فى التمثيل والدورة الغذائية، وتم صرف نوع خاص من الألبان للطفلة والتى يزيد سعرها عن 2000 جنيه للعبوة الواحدة وحققت تقدما كبيرا فى مستوى الشفاء حتى تمكنت الطفلة من الجلوس بمفردها بعد أن كانت من المقرر أن تخضغ لجراحات فى العظام .

وأضاف إمام أن مستشفى الدمرداش تضم تقنيات حديثة لتحاليل التمثيل الغذائى والتى يتم إجراؤها بنجاح وهو ما خضع له الطفلان طيب محمد على ومحمد على سويلم، مؤكدا أن محافظة الوادى الجديد تفتقر لتلك التقنيات الحديثة مما يسبب عائقا أمام الأسرة التى تسلم بديهيا بعدم تماثل حالات الضمور فى الخلايا للشقاء وهو ما يعتبر خطأ جسيما، حيث يستوجب سرعة التحرك فى إجراء تحليل التمثيل الغذائى واكتشاف الخلل فيها حتى يتسنى لهم علاج هذا الخلل فى أسرع وقت لكى يعود الطفل لمراحل النمو الطبيعية .

وأكد إمام أن منظومة متكاملة من الأطباء بمستشفى الدمرداش تعمل مجانا لعلاج تلك الحالات وصرف العلاج الكامل بالمجان لها وخاصة من المحافظات النائية حيث يتم استقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج بالكامل مجانا بهدف التيسير على أسرة الطفل المريض وتحقيق أفضل مستوى من التقدم فى العلاج لتلك الحالات من ضمور الخلايا فى المخ والعضلات .