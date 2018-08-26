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فيديو.. تعرف على رسالة وزير الاتصالات للفريق الفائز بمسابقة الغواصات الآلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:59 م
فيديو.. تعرف على رسالة وزير الاتصالات للفريق الفائز بمسابقة الغواصات الآلية احد افراد الفريق الفائز بالمركز الأول عالميا
كتبت هبة السيد
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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات الفريق الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة الغواصات الآلية MATE والتى أقيمت فى ولاية سياتل فى الولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو الماضي تحت إشراف مؤسسة ناسا وشركة مايكروسوفت العالمية، وهو أول فريق مصري وعربي يفوز بتلك المسابقة التى تشارك بها مصر منذ 8 أعوام. 
 
 
وحاز الفريق الفائز والمكون من 15 شابا على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الماضى. 
 
وخلال لقاء الذى تم على هامش جولة الوزير بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، تحدث الوزير مع أعضاء الفريق الفائز عن خطواته التالية وأكدوا أنهم يريدون تصنيع المنتج الذى قاموا بتطويره والخاص بالغواصات الآلية ROV  والذى يستطيع الغوص فى أعماق أكبر تصل ما بين 200 إلى 300 متر، إذ أن تطوير المنتج كلفهم نحو 60 ألف جنيه من أموالهم الخاصة، وطالبوا الوزير بالتواصل معهم فى أكتوبر المقبل حال تعثر التمويل. 
 
وأكد الشباب الفائز بالمسابقة العالمية والذى قامت شركة WE برعايته خلال فترة المسابقة، إلى أهمية الجهاز الذى تم تطويره،  مشيرين إلى أنه روبوت يمكنه النزول تحت المياه لاستكشاف ومعرفة أنواع الثورة السمكية واستكشاف الكابلات البحرية والصندوق الأسود للطائرات وغيرها. 
 
 
ومن جهة أخرى علق حازم الطحاوى رئيس جمعية اتصال والتى تشارك بمجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الذى تم تأسيسه بالشراكة بين القطاعين العام  والخاص أن الأنشطة الخاصة بمركز الإبداع وريادة الأعمال ومجمع الابداع بالمنطقة التكنولوجية ساهم فى دعم الشباب للمشاركة بالمسابقة العالمية والفوز بالمركز الأول.

 

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