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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 ص
خالد صلاح
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فى10 معلومات..تعرف على محور قوص - نقادة لربط الطرق الزراعية والصحراوية

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:00 ص
فى10 معلومات..تعرف على محور قوص - نقادة لربط الطرق الزراعية والصحراوية اعمال محور " قوص - نقادة "
قنا – هند المغربى
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في واحدة من المشروعات الكبرى التي تشهدها محافظة، قنا والتى سيكون لها دور كبير في تنمية جنوب الصعيد وتسهيل الاستثمارات وتنشيط السياحة محور قوص نقادة بطول 19 كيلو متر مربع الذي سيربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى تعرف على تفاصيل المشروع.

 

1.  يصل طول  محور قوص - نقادة على النيل بطول    19 كم

 

2.  يعمل محور قوص – نقادة على ربط الطريق الصحراوى الغربى بالشرقى

 

3.  تبلغ تكلفته المالية ما يزيد عن مليار و 100 مليون جنيه

 

4.  سوف يساهم في تيسير حركة الانتقال بين شرق وغرب النيل

 

5.   سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة

 

6.  يضم المحور 15 كوبري و 4 أنفاق

 

7.  يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة قفط .

 

8.  تم الانتهاء من صب 124 خازوق خرسانى بالمجري الملاحي للنيل وجاري البدء في تنفيذ مرحلة القواعد والاعمدة

 

9.  تم الانتهاء من 50 خازوق و 2 قاعدة خرسانية بمنطقة طرح غرب النيل

 

10.   تم الانتهاء من تنفيذ نفق بالكامل في قرية العليقات .

 

 

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