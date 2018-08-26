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ضبط 5000 صارخ محدث صوت فى حملة أمنية بالإسكندرية

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:54 ص
ضبط 5000 صارخ محدث صوت فى حملة أمنية بالإسكندرية حملات تموينيه-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بأسواق المحافظة.
 
أسفرت الحملة  عن ضبط م ا ا 22 سنة صاحب فرش لبيع الألعاب النارية ولعب الأطفال  بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه  لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر  وضُبط 5000 صاروخ محدث صوت ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية   وجارى العرض على النيابة .
 
وتم ضبط  م ش ش 36 سنة بائع  بدائرة قسم شرطة العطارين  بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرض للبيع عدد " 560 " كجم من اللحوم البلدية  ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، تحرر المحضر جنح قسم العطارين  وجاري العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط  ا ا ر 32 سنة بائع  بدائرة قسم شرطة العطارين  بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرض للبيع " 760 " كجم من اللحوم المجمدة  مجهولة المصدر  وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، و تحرر المحضر جنح قسم العطارين  وجاري العرض على النيابة .
 
 
 
و في مجال قطاع التجارة الداخلية وقامت حمله من ضباط الإدارة استهدفت المحال التجارية التي تقوم بإجراء الاوكازيون السنوي وذلك للتأكد من جدية تخفيض أسعار السلع المعروضة وحصول تلك المحال علي ترخيص مُسبق  أسفرت عن ضبط ا م م المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة  بدائرة قسم أول الرمل ، م ف ش المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة  بدائرة قسم أول الرمل ، ا ع ا المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة  بدائرة قسم أول الرمل ، وذلك لإقامتهم أوكازيون وهمي بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحررت المحاضر جنح قسم أول الرمل  وجاري العرض على النيابة
 

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