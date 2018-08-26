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ضبط 5 أشخاص فى قضايا مشاجرات ومخدرات وعاهات مستديمة خلال حملة بقنا

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:17 م
ضبط 5 أشخاص فى قضايا مشاجرات ومخدرات وعاهات مستديمة خلال حملة بقنا حبس -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، والأمن العام، وقوات الأمن المركزى من ضبط 5 أشخاص، هاربين من أحكام فى قضايا جنائية متنوعة، شملت مشاجرات ووقضية إتجار فى المواد المخدرة وإحداث عاهات مستديمة وسرقات خلال حملة لضبط المطلوبين.
 
وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد شن حملة أمنية لضبط المطلوبين بمراكز دشنا وأبوتشت، وبندر قنا، ونجع حمادى، أسفرت عن ضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام فى قضايا مشاجرات، وإحداث عاهات مستديمة، وحيازة ذخيرة وسرقات وإتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكافة الوقائع، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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