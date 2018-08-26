ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهما فى حملات للأمن العام خلال 24ساعة

دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهما.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 45 قطعة سلاح نارى ، 184 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 45 متهما.

وقامت الحملة بضبط 5 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و31 فرد محلى الصنع، و184 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات.