video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهما فى حملات للأمن العام خلال 24ساعة

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:01 م
ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهما فى حملات للأمن العام خلال 24ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهما.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 45 قطعة سلاح نارى ، 184 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 45 متهما.

وقامت الحملة بضبط 5 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و31 فرد محلى الصنع، و184 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 46 متهما بحوزتهم 54 قطعة سلاح نارى فى حملة الأمن العام

تحريات الأمن العام تكشف اختلاق واقعة سرقة صاحب محل بالخصوص

شاهد.. تدريبات الأمن العام السعودى لضبط المتسللين عبر منافذ مكة المكرمة

الامن العام

حمله امنيه

قطاع الجريمه المنظمه

ضبط اسلحه

حوادث اليوم




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة