ضبط عامل بحوزته 18 لفافة من مخدر "الشابو" قبل ترويجها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة القسم وبحوزته 18 لفافة من مخدر الشابو، وذلك بقصد الاتجار، وذلك عقب ورود معلومات تأكد قيامه بإتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج برصد تحركات عامل يقيم بدائرة القسم يحاول ترويج كميات من المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو على راغبى الكيف بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، وأسفرت الجهود عن ضبط "خالد ع ح" 32 سنة عامل ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته " 18 " لفافة بداخلها مادة الشابو المخدر ، مبلغ 250 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2682 إداري القسم لسنة 2018 وجارى العرض علي النيابة العامة.