video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بحوزته 18 لفافة من مخدر "الشابو" قبل ترويجها بسوهاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:15 ص
ضبط عامل بحوزته 18 لفافة من مخدر "الشابو" قبل ترويجها بسوهاج حبس
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة القسم وبحوزته 18 لفافة من مخدر الشابو، وذلك بقصد الاتجار، وذلك عقب ورود معلومات تأكد قيامه بإتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج برصد تحركات عامل يقيم بدائرة القسم يحاول ترويج كميات من المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو على راغبى الكيف بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، وأسفرت الجهود عن ضبط "خالد ع ح" 32 سنة عامل ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته " 18 " لفافة بداخلها مادة الشابو المخدر ، مبلغ 250 جنيها، وهاتف محمول.

 بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2682 إداري القسم لسنة 2018 وجارى العرض علي النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسمم 3 أطفال أشقاء عقب تناولهم بسبوسة فاسدة بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

مخدر الشابو




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة