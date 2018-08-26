ضبط عاطلين حاولا سرقة سائق توك توك وأصابا شخصا تدخل لإنقاذه بالسيدة زينب

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط قسم شرطة السيدة زينب فى ضبط عاطلين حاولا سرقة سائق توك توك بالإكراه بعد طلب توصيلهم لأحد الأماكن، وأثناء ذلك تدخل مواطن لإنقاذ المجنى عليه، إلا أن المتهمين تعديا عليه بسلاح أبيض.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كلا من "على عبد الموجود"، 31 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى القضية رقم 431 لسنة 2007م البساتين "سلاح أبيض"، وبحوزته "سنجة"، و"طارق كمال"، 27 سنة عامل، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 3679 لسنة 2017م مصر القديمة "مخدرات"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حال شروعهما فى سرقة دراجة بخارية "توك توك"، كرها عن قائدها "حمادة جمال" تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وبسؤال المجنى عليه قرر، أنه حال سيرة بالتوك توك قيادته، استوقفه المتهمان، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة مصر القديمة، وفور وصولهم هدداه بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأجبراه على التوقف فى محاولة لسرقة الدراجة كرها عنه، إلا أنه قام نزع مفتاح التشغيل والعدو، خشية تعرضه للإيذاء، فقام المتهمان بمطاردته فاعترضهما "سعيد محمد"، مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن، فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء، محدثان إصابته المشار إليها .

بسؤال الأخير أيد ما جاء بأقوال المجنى عليه، واتهمهما بإحداث إصابته، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليهما، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.