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صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:31 ص
صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر طاقم طائرة الرئيس الفيتنامي في جولة سياحية داخل معابد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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زار طاقم الطيران الفيتنامي المرافق لرئيس جمهورية فيتنام شان داى كوانغ، معابد الأقصر الفرعونية، اليوم الأحد، وذلك علي هامش زيارة الرئيس لمعالم الأقصر برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن، قبل التوجه بعد قليل للعاصمة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل التعاون المشترك.

أشرف على جولة طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، مرشد سياحى من أبناء مدينة الأقصر، وقدم لهم شرح وافى حول الحضارة الفرعونية، وعظمة القدماء المصريين فى بناء معابدهم لتقديس الآلهة قديماً وعبادة الإله آمون، وكذلك تسجيل تاريخ حكمهم لمصر في كل حقبة وأسرة فرعونية مختلفة.

وطاقم طائرة الرئيس الفيتنامى يتواجد بالأقصر بعد وصولهم أمس السبت، على متن الطائرة من طراز (boeing b787 )، وهى من طائرات (Veitnam airlines)، وكان رقم الرحلة (Hvn1) قادمة من دولة أثيوبيا فى رحلة إفريقية للرئيس الفيتنامى، لتعزيز التعاون والتبادل التجارى والسياحى بين جمهورية فيتنام والدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر.

طاقم طائرة الرئيس الفيتنامي في جولة سياحية داخل معابد الأقصر
طاقم طائرة الرئيس الفيتنامي في جولة سياحية داخل معابد الأقصر

 

جانب من جولة طاقم طائرة رئيس فيتنام بالمعابد
جانب من جولة طاقم طائرة رئيس فيتنام بالمعابد

 

طاقم الطائرة خلال زيارتهم السياحية لمعابد الاقصر
طاقم الطائرة خلال زيارتهم السياحية لمعابد الاقصر

 

الوفد الفيتنامي داخل معابد الكرنك
الوفد الفيتنامي داخل معابد الكرنك

 

المرشد السياحي يشرح للوفد عظمة الحضارة الفرعونية
المرشد السياحي يشرح للوفد عظمة الحضارة الفرعونية

 

طاقم طائرة رئيس فيتنام يستمعون لشرح المرشد السياحي
طاقم طائرة رئيس فيتنام يستمعون لشرح المرشد السياحي

 

الوفد يتفقد مقصورات الملوك بمعبد الأقصر
الوفد يتفقد مقصورات الملوك بمعبد الأقصر

 

جولة الوفد الفيتنامي بمعابد الكرنك
جولة الوفد الفيتنامي بمعابد الكرنك

 

الوفد يزور معابد الاقصر خلال زيارة رئيس فيتنام
الوفد يزور معابد الاقصر خلال زيارة رئيس فيتنام

 

جانب من جولات الوفد الفيتنامي بالأقصر
جانب من جولات الوفد الفيتنامي بالأقصر

 


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