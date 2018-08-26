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صور.. بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الإيرانى لبحث التعاون بين البلدين

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:14 م
صور.. بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الإيرانى لبحث التعاون بين البلدين بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الإيرانى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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استقبل الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الأحد، وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى، فى العاصمة السورية دمشق. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير الدفاع السورى قوله "إن العلاقات السورية الإيرانية تشكل نموذجا للعلاقات الثنائية بين الدول المستقلة ذات السيادة".

وتعد إيران، إلى جانب روسيا، حليفاً رئيسياً لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وبادرت فى العام 2011 إلى فتح خط ائتمانى بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار لسوريا، قبل أن تبدأ بإرسال مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السورى فى معاركه على الأرض.

اجتماع الرئيس السورى مع وزير الدفاع الإيرانى
اجتماع الرئيس السورى مع وزير الدفاع الإيرانى

وكان وزير الدفاع الايرانى قد صرح قبل زيارته الى دمشق بأنه "سيبحث العلاقات الإقليمية والدولية وسنحاول تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من التعاون".

وأشار الى أن "سوريا تمر بمرحلة بالغة الأهمية. إنها تمر بمرحلة حرجة، وهى تدخل مرحلة مهمة جداً من إعادة الإعمار".

وقال إنه تم الاتفاق مع سوريا على أن يكون لدى إيران "حضور ومشاركة ومساعدة" فى عملية إعادة الإعمار "ولن يكون هناك طرف ثالث مؤثر فى هذه القضية".

ياتى ذلك غداة زيارة الممثل عن وزارة الخارجية الأميركية ويليام روباك لبلدة الشدادى الخاضعة لسيطرة الاكراد فى شمال سوريا، اكد خلالها تصميم بلاده "على انسحاب القوات الايرانية وعلى وكلائها ايضا" من سوريا.

بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الإيرانى
بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الإيرانى

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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