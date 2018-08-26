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صور .. بدء أعمال القوافل البيطرية المجانية بقرية أسمنت بالداخلة

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:00 ص
صور .. بدء أعمال القوافل البيطرية المجانية بقرية أسمنت بالداخلة القافلة البيطرية المجانية بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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بدأت القافلة البيطرية المجانية التى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بالوادى، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور سطوحى أحمد سطوحى عميد كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد. 

وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف البيطرى على الثروة الحيوانية والداجنة بالقرية، وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان للمواطنين، حيث توافد عدد كبير من الأهالى على مقر القافلة البيطرية، والتى تستكمل عملها فى عدد من القرى التابعة للمركز، وذلك فى إطار تنفيذ خطة مديرية الطب البيطرى لدعم المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بعلاج الماشية مجانا وتحصينها ضد الأمراض والأوبئة.

 

جانب من القافلة
الأطباء المشاركين بالقافلة 

 

أثناء العمل
 
القافلة أثناء العمل

 

توقيع الكشف البيطرى
 
قوافل التشخيص والعلاج البيطرى

 

قافلة بيطرية مجانيه
قافلة بيطرية مجانيه

 

فى قرية اسمنت بالداخلة
الكشف على أحد الماشية فى قرية اسمنت بالداخلة

 

أعمال الكشف المجانى
أعمال الكشف المجانى

 


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