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صور.. الزراعة تؤكد تراجع التعديات على الأراضى بنسبة 80% خلال إجازة العيد

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:34 م
صور.. الزراعة تؤكد تراجع التعديات على الأراضى بنسبة 80% خلال إجازة العيد جانب من الإزالات
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية أدى إلى تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن نسبة الإزالة فى المهد 70% هذا العام،  بينما كانت 45% العام الماضى، أى أن هناك تدنى فى مساحة التعدى وزيادة فى نسبة الإزالة.

من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن حالات التعدى هذا العام كانت 268 حالة بمساحة 10 أفدنة و6 قراريط و15 سهما وتم إزالة 195 حالة فى المهد بمساحة 7 أفدنة و 11 قيراطا وسهما واحدا، والعام الماضى كانت 982 حالة تعد بمساحة 51 فدان و7 قراريط و4 أسهم وتم إزالة 262 حالة تعد فى المهد بمساحة 23 فدانا و 8 قيراط و 10 أسهم.

ومن جانبه قال المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين 20 /8/ 2018 حتى الجمعة 24 /8/ 2018 بلغ 268 حالة تعد، وقد كانت أكثر المحافظات فى التعديات محافظة الشرقية بـ31 حالة تعد، محافظة كفر الشيخ 30 حالة تعد، محافظة الفيوم 25 حالة تعد، محافظة المنيا 25 حالة تعد، محافظة البحيرة 21 حالة تعد.

وأضاف عطية أن أجهزة حماية الأراضى تواصل نشاطها فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية طوال العام وليس خلال الإجازات فقط.

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