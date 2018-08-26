صور.. البيت الأبيض ينكس الأعلام حدادا على وفاة جون ماكين

كتب: محمد الأحمدى

نكس البيت الأبيض اليوم الأحد، الأعلام حدادا على وفاة السيناتور جون ماكين.

ونشر الإعلامى دان استيفانو مدير السوشيال ميديا فى البيت الأبيض، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تنكيس العلم الأمريكى حدادا على رحيل السيناتور الأمريكى جون ماكين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



البيت الأبيض ينكس الأعلام

وكان جون ماكين قد توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدماغ، وكان آخر ظهور لماكين داخل مبنى الكونجرس، فى ديسمبر 2017، لكنه استمر فى نشر عدد من التغريدات والبيانات عبر حسابه بتويتر حول مختلف القضايا بشأن الولايات المتحدة.

ويعتبر ماكين أحد أبرز قادة الحزب الجمهورى خلال السنوات الأخيرة، حيث ترشح فى الانتخابات الرئاسية لعام 2008، قبل أن يخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.



تنكيس أعلام البيت الأبيض



جانب من تنكيس الأعلام



تنكيس البيت الأبيض الأعلام