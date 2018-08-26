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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:57 م
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد الأزهر الشريف بجهود أجهزة المملكة ومؤسساتها المختلفة، التى سخرت كل طاقاتها البشرية والمادية لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، ورعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

ويتوجه الأزهر الشريف بالشكر إلى جميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى، عز وجل، أن يحفظ المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

 

 

 

 


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