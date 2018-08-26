شركة صينية لنقل الركاب تعلق خدماتها بعد تورط سائق فى اغتصاب وقتل راكبة

بكين (رويترز)

أعلنت شركة ديدى تشو شينغ أكبر شركات نقل الركاب فى الصين، تعليق خدماتها التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى كل أنحاء الصين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة قيام سائق سيارة بالشركة باغتصاب راكبة وقتلها فى مدينة ونتشو بشرق البلاد.

وقالت ديدى تشو شينغ وهى أكبر شركة لنقل الركاب عالميا من حيث عدد الرحلات إنها تأسف لتعليق خدمة نقل الركاب فى الوقت الحالى بسبب" أخطاء محبطة" فى الوقت الذى تقوم فيه الشركة بإعادة تقييم نشاطها.

وتقدر قيمة شركة ديدى تشو شينغ بخمسين مليار دولار، وتتوسع الشركة بقوة خارج الصين وتستهدف أسواقا جديدة فى المكسيك والبرازيل واستراليا وتنافس أوبر، وفى 2016، استحوذت ديدى على نشاط شركة أوبر فى الصين.