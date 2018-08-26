سقوط تشكيل عصابى لسرقة المارة بالإكراه فى الأميرية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المارة بالإكراه أثناء محاولة سرقتهم أحد الأشخاص بعد استغاثته برجال الشرطة، ليتم ضبطهم وبحوزتهم سلاح نارى، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بدأت الواقعة وأثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة بشارع الكابلات، حيث تناهى إلى سمعه صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تقابل مع "أحمد محسن" مندوب مبيعات، والذى قرر بقيام شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "أدلى بأوصافهما التقريبية"، بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول ماركة UXTL تحت تهديد سلاح نارى فرد خرطوش وفروا هاربين.

وتمكن الضابط من ضبطهما عقب سيرهما بالدراجة البخارية حيازتهما عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة بيضاء اللون قيادة "أحمد نبيل" محدثين تلفيات بمقدمة السيارة وتبين أنهما كلا من "أحمد محمد"، عاطل ومقيم روض الفرج، و"محمود رضا" عاطل، ومقيم شبرا الخيمة.

وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و3 هاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم تحت تهديد السلاح النارى المضبوط وأن الدراجة البخارية من متحصلات واقعة سرقة ( جارى الاستعلام عنها) لتسهيل تحركاتهم فى الهرب وأن الهاتف من متحصلات الواقعة والهاتفان الأخران من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وأمكن التوصل لمالك الهاتف وباستدعائه تعرف على الهاتف والمتهمان وقرر بقيام سالفى الذكر بالاستيلاء منه على الهاتف بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى حال سيره بشارع الخلفاوى، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.