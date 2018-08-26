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سحب 22 دراجة نارية وتحرير 1171 مخالفة مرورية بالقليوبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:59 م
سحب 22 دراجة نارية وتحرير 1171 مخالفة مرورية بالقليوبية حمله مروريه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1171مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1171 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و176مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل7800جنيه وسحب22 دراجة نارية وحجز17 أخرى .
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 42 رخصة وتحصيل 4000 جنيه غرامات .
 
 

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