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زوج شقيقة قتيل شاطئ الإسكندرية ينفي التشاجر مع المتهم أو حدوث تحرش

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:54 ص
زوج شقيقة قتيل شاطئ الإسكندرية ينفي التشاجر مع المتهم أو حدوث تحرش المتهم
الإسكندرية- أسماء على بدر
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قال محمد رشاد، شقيق زوجة المجنى عليه فى حادث مقتل زوج حاول الدفاع عن زوجته على شاطئ بالأسكندرية، أن المتهم حاول افتعال مشكلة مع أسرة شقيقه على الشاطئ ولم تحدث مشاجرة بينهم أو مشادة وفوجئوا به يحاول الحديث مع نجلهم الصغير وكلبه الخاص ويتساءل عن الكلب للبيع أم لا .
 
وأضاف رشاد، أنهم فوجئوا به بعد ذلك يحمل سكينا فى يده ووجه لزوج شقيقته عدة طعنات فى الوجه والرقبة وأسقطه أرضاً وأودت بحياته وحاولت شقيقته الدفاع عن زوجها ولكنه وجه السلاح فى وجهها، مؤكداً أنه لا يوجد واقعة تحرش كما انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
 
وأكد شقيق زوجة المجنى عليه، أن هناك تحقيقات فى الوقت الحالى وشقيقته تعانى من حالة انهيار تام وتتلقى العلاج فى المنزل ولا تستطيع التحدث مع أحد منذ الواقعة .
 
 

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تحرش

قتل الاسكندريه

قتيل الشاطئ




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