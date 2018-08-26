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زوجة ترفع دعوى خلع فى الشرقية بعد رفض زوجها الإنفاق على أبنائه الثلاثة

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:54 ص
زوجة ترفع دعوى خلع فى الشرقية بعد رفض زوجها الإنفاق على أبنائه الثلاثة محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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شهدت محكمة الأسرة بالشرقية، عددا من قضايا الخلع لأسباب متعددة منها الضرب والإهانة التى تتعرض لها بعض الزوجات.
 
وفى إحدى القضايا التى رفعتها زوجة بمحافظة الشرقية، ضد زوجها "م ع" بسبب إهانته المستمرة لها ورفض الإنفاق على الأبناء وتعاطى المخدرات.
 
وقالت "م ع ق" ربة منزل فى الدعوى رقم 134 بندر أسرة منيا القمح لسنة 2018، أنها من عائلة محافظة وتزوجت من شخص من أبناء منيا القمح، وكان فى بداية حياته ملتزم بواجبات منزله، ورزقها الله بـ 3 أبناء، وبعد فترة تعرف على أصحاب السوء فأصبح شخص آخر، وحاولت الاقتراب منه وتحذيره منهم لكنه لم يستجيب لى.
 
وتابعت الزوجة فى دعاوها، أن زوجها يتعاطى المواد المخدرة بما فيها الكوكاين، وذات يوما قام بطردها من منزلها هى وأبنائها الثلاثة ورفض الإنفاق عليهم، مما دفعها لرفع دعوى خلع، خاصة أنها طردها دون الحصول على أى مستحاقات.
 

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