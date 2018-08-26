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رئيس فيتنام يصل مطار القاهرة للقاء الرئيس السيسي غدا

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:43 م
رئيس فيتنام يصل مطار القاهرة للقاء الرئيس السيسي غدا الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج
كتب أحمد مصطفى
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وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد ، الرئيس الفيتنامى تران داي كوانج ، فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقباله بالمطار المهندس عمرو نصار وزير التجار والصناعة.
 
 
 
ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسي وكوانج محادثات ، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات ، وتطوير التعاون فى الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.
 
  
 
ويزور الرئيس الفيتنامي مجلس النواب، ويلتقى بالدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، يذكر أن الرئيس السيسي كان قد قام بزيارة لفيتنام في شهر سبتمبر العام الماضى.

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