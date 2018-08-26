رئيس فيتنام يصل مطار القاهرة للقاء الرئيس السيسي غدا

كتب أحمد مصطفى

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد ، الرئيس الفيتنامى تران داي كوانج ، فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقباله بالمطار المهندس عمرو نصار وزير التجار والصناعة.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسي وكوانج محادثات ، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات ، وتطوير التعاون فى الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.

ويزور الرئيس الفيتنامي مجلس النواب، ويلتقى بالدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، يذكر أن الرئيس السيسي كان قد قام بزيارة لفيتنام في شهر سبتمبر العام الماضى.