رؤساء وسياسيون ينعون السيناتور الأمريكى جون ماكين

ريهام عبد الله

هزم مرض السرطان، السيناتور الأمريكى البارز جون ماكين، وهى آخر معركة خاضها العسكرى والسياسى المخضرم، إذ رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر ناهز 81 عاما، ويعتبر ماكين من أبرز الوجوه السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية السنوات القليلة الماضية.

ويعتبر البعض ماكين، نموذج يجب أن يحتذى به، وحظى باحترام كبير من المهتمين بالشأن السياسى فى بلاده، كمان يحظى باحترام فى الأوساط السياسية الأمريكية على اختلافها، فهو سياسى مخضرم، من خلفية عسكرية والتى استغلها جيدا فى خدمة بلاده، ورغم انتمائه للحزب الجمهورى لكنه لم يكن دائما تلك الشخصية الملتزم بخطوط الحزب، بل كان معارضا له فى بعض الأحيان.

ونعى سياسيون عرب وعالميين، وفاة السيناتور الأمريكى الأشهر السنوات الماضية، ما بين مؤيد ومعارض، لسياساته تجاه القضايا التى طرأت على الشرق الأوسط وغيره.

ونعاه خالد بن محمد، وزير خارجية البحرين، قائلا :" نموذج مقاتل لبلده، سياسي، وسيناتور، وشخصية عالمية تحظى باحترام كبير، ارقد فى سلام جون ماكين".



وزير خارجية البحرين

وغردت تيريزا ماى رئيس وزراء بريطانيا، ناعية ماكين :" جون ماكين كان رجل دولة عظيم، كان شرفًا أن أدعوه صديقًا للمملكة المتحدة، أعمق التعازى والتعاطف مع عائلته، والشعب الأمريكي".



تيريزا ماى

فيما وصفه ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى، بالبطل الأمريكى الحقيقى، فقال فى نعيه :"جون ماكين كان بطل أمريكى حقيقى، لقد كرس كل حياته لأجل بلاده، سنفتقد صوته،كل تعازينا لمحبيه".



ماكرون

فيما غرد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق :" أتذكر لقائي مع السيناتور جون ماكين خلال زيارته للقاهرة في ربيع ٢٠١٣ بصفتي أميناً عاماً لجبهة الإنقاذ،كان فجاً في تأييده لحكم الإخوان، غليظاً في رفضه لمطالبتنا بانتخابات رئاسية مبكرة، وقحاً في تدخله في الشأن المصري الداخلي.رحمه الله".



منير فخرى

وحكى الإعلامى عمرو أديب ذكريات لقائه مع ماكين، فغرد :" كنت من الإعلاميين العرب القلائل الذين اجروا لقاء تليفزيونى مع جون ماكين وكان لقاء عاصف عنيف، الرجل كان يكره مصر وكان يتوقع وقتها السقوط لنا بين لحظة وأخرى، ذهب ماكين إلى خالقه وبقينا نحن ومازال في يدنا الحفاظ على دولتنا وحمايتها من السقوط سواء لأسباب داخلية أو خارجية".



عمرو أديب

فيما نعت القوات الجوية الأمريكية رحيل جون ماكين، :" بالأمس، فقدت بلدنا بطلا عظيما، السيناتور جون ماكين، أفكارنا وصلواتنا مع أحبابه والجميع ينعي هذه الخسارة".



القوات الجوية الأمريكية

و نعى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس السبت جون ماكين، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 81 عاماً، ووجه ترامب، رسالة عزاء ومواساة، لأسرته ، قائلاً: "تعاطفنا واحترامنا، لعائلة السيناتور جون ماكين، قلوبنا وصلواتنا معكم".