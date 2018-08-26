video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عصابة تتبع رواد البنوك بعد سرقة 280 ألف جنيه من طبيب فى البساتين

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:35 م
حبس عصابة تتبع رواد البنوك بعد سرقة 280 ألف جنيه من طبيب فى البساتين سرقه رواد البنوك - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى تتبع المواطنين من المترددين على البنوك وسرقة أموالهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سرقتهم مبلغ 280 ألف جنيه من طبيب أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الطبيب "ا. س" 60 سنة، استشاري جراحة القلب بمعهد القلب القومي، بأنه عقب توقف سيارته أمام العقار سكنه وترجله متوجهاً للبنك الأهلي المصري بجوار محل سكنه، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله مبلغ 280 ألف جنيه، فوجئ بقيام شخصين مجهولين، يستقلان السيارة رقم ر ع ط 3852 ماركة هيونداي فيرنا نبيتي اللون، قام أحدهما بسؤاله عن فرع فودافون، وأثناء ذلك استولى على الكيس البلاستيك وبداخله المبلغ المالي وفرا هاربان.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك "محمد م ن" 38 سنة، حلاق، ومؤجرة لـ"م.إ" 21 سنة، سماك، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "م.ع " 18 سنة، سائق، و"م.ع" 21 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى  5 قضايا، و"ا.ع" 29 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع"، وأضاف الثاني بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المبالغ المالية من المواطنين عقب تتبعهم من أمام البنوك، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الأول على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستعان بالمتهمان الثالث والرابع لتنفيذ مخططه.

وأوضح، أنه بتاريخ الواقعة تتبع كل من المتهمين من الثاني إلى الرابع المجني عليه، وحال سيره بمكان الواقعة تمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المبلغ المالي، وفروا هاربين، واقتسموا المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، وأضاف الأول باقتصار دوره على استئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإعادتها لمالكها.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى مالكها، كما تم بإرشاد المتهمان الثالث والرابع ضبط مبلغ مالي 181.200 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف الثاني بإيداعه مبلغ 90 ألف جنيه نصيبه فى الواقعة بحسابه البنكي، وإنفاقهم باقي المبلغ في استئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم الثاني واتهمه بالسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بقرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس فرد أمن لسرقته 260 ألف جنيه من إحدى السلاسل التجارية بالقناطر الخيرية

ضبط عاطلين حاولا سرقة سائق توك توك وأصابا شخصا تدخل لإنقاذه بالسيدة زينب

سرقه رواد البنوك

سرقه بنك

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار البساتين

اخبار الداخليه




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة